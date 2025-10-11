ما حقيقة ظهور فأر في استديو قناة الجزيرة الإنجليزية وهلع المذيعة؟

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” يُظهر لحظة ذعر مذيعة، قيل إنها في استديو قناة الجزيرة الإنجليزية، عندما ظهر فأر على الطاولة أثناء تقديم ما يبدو أنه موجز إخباري مباشر.

وفي “الفيديو”، تتوقف المذيعة فجأة عن الحديث ثم تصاب بحالة ذعر، قبل أن تبتسم وتعتذر للمشاهدين، مؤكدة أن فأرا مر أمامها، وتعود لتتابع النشرة.

وأكد فريق التحقق في الجزيرة مباشر أن “الفيديو” المتداول مولّد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يمت بصلة للبث الحي لقناة الجزيرة الإنجليزية، ولم يتم تسجيل أي حادثة مشابهة داخل استديوهات القناة.