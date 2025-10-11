مصداقية “نوبل” على المحك.. المؤسسة تتحرى تسريبات وشبهات مراهنات

أعلنت مؤسسة نوبل النروجية أنها ستحقق في تسريب محتمل سبق منح جائزة نوبل للسلام الجمعة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، وذلك بعد رصد مراهنات مشبوهة على الجائزة.

لحظة الإعلان عن الفائز بجائزة #نوبل_للسلام_لعام2025 📌لجنة نوبل النرويجية تعلن فوز المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Kgi2VzMaaI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2025

وقفزت احتمالات فوز ماتشادو بجائزة نوبل من 3,75% إلى نحو 73% ليل الخميس الجمعة على منصة المراهنات “بولي ماركت”.

و”بولي ماركت” هي منصة أميركية للتوقعات تعتمد على العملات المشفرة ويمكن لمستخدميها وضع رهانات على أحداث مستقبلية مختلفة من الانتخابات إلى الاسواق المالية والطقس والجوائز.

ونقلت هيئة الإذاعة النروجية “ان آر كيه” عن خبير البيانات روبرت نايس قوله “لا ترى هذا عادة في سوق المراهنات. إنه أمر مريب جدا”.

وقال رئيس لجنة نوبل، يورغن واتنه فريدنس، لوكالة الأنباء النروجية “لا أعتقد أنه حصل أي تسريب في تاريخ الجائزة بأكمله. لا أستطيع أن أتخيل أن هذا هو الحال”.

ومع ذلك فإن مؤسسة نوبل ستجري تحقيقا لكشف ما إذا كان هناك أي تسريب، وفق ما أفاد مديرها كريستيان بيرغ هاربفيكن.

ولا يطلع على اسم الفائز بالجائزة الذي يختاره الأعضاء الخمسة في لجنة نوبل سوى عدد محدود من الأشخاص مسبقا.

لكن اللافت أنه لم تكن قد وردت أي إشارة من خبير أو وسيلة إعلامية إلى أن ماتشادو هي من بين المرشحين الأوفر حظا للفوز بالجائزة التي جرى الإعلان عنها بعد ساعات قليلة في أوسلو.