الأخبار|أمريكا

مصداقية “نوبل” على المحك.. المؤسسة تتحرى تسريبات وشبهات مراهنات

جائزة نوبل للسلام للعام 2025 (الفرنسية) (AFP)
Published On 11/10/2025

حفظ

أعلنت مؤسسة نوبل النروجية أنها ستحقق في تسريب محتمل سبق منح جائزة نوبل للسلام الجمعة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، وذلك بعد رصد مراهنات مشبوهة على الجائزة.

وقفزت احتمالات فوز ماتشادو بجائزة نوبل من 3,75% إلى نحو 73% ليل الخميس الجمعة على منصة المراهنات “بولي ماركت”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

و”بولي ماركت” هي منصة أميركية للتوقعات تعتمد على العملات المشفرة ويمكن لمستخدميها وضع رهانات على أحداث مستقبلية مختلفة من الانتخابات إلى الاسواق المالية والطقس والجوائز.

ونقلت هيئة الإذاعة النروجية “ان آر كيه” عن خبير البيانات روبرت نايس قوله “لا ترى هذا عادة في سوق المراهنات. إنه أمر مريب جدا”.

وقال رئيس لجنة نوبل، يورغن واتنه فريدنس، لوكالة الأنباء النروجية “لا أعتقد أنه حصل أي تسريب في تاريخ الجائزة بأكمله. لا أستطيع أن أتخيل أن هذا هو الحال”.

ومع ذلك فإن مؤسسة نوبل ستجري تحقيقا لكشف ما إذا كان هناك أي تسريب، وفق ما أفاد مديرها كريستيان بيرغ هاربفيكن.

ولا يطلع على اسم الفائز بالجائزة الذي يختاره الأعضاء الخمسة في لجنة نوبل سوى عدد محدود من الأشخاص مسبقا.

لكن اللافت أنه لم تكن قد وردت أي إشارة من خبير أو وسيلة إعلامية إلى أن ماتشادو هي من بين المرشحين الأوفر حظا للفوز بالجائزة التي جرى الإعلان عنها بعد ساعات قليلة في أوسلو.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

إعلان