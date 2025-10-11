هل يصمد اتفاق غزة؟.. ترامب يوضح رؤيته ويكشف خطوات مقبلة (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة يُعدّ أهم صفقة سلام على الإطلاق، على حد تعبيره.

وأعرب ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن ثقته بأن وقف إطلاق النار الإسرائيلي، الذي دخل حيز التنفيذ في غزة يوم الجمعة، “سيصمد”، مبررًا ذلك بأن إسرائيل وحماس قد تعبتا من القتال. وقال: “سيصمد، أعتقد أنه سيصمد. الجميع سئموا من القتال”.

وتحدث ترامب عن رؤيته المستقبلية لقطاع غزة، كاشفًا عن إنشاء ما يسمى بـ”مجلس السلام”، الذي سيتولى إدارة الوضع في القطاع ومراقبة تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أنه طُلب منه شخصيًا رئاسة هذا المجلس.

وأعرب عن أمله في تحقيق سلام مستدام في غزة، بالتوازي مع إعادة إعمار القطاع، بمشاركة عدد من دول المنطقة. وقال: “هناك دول ثرية في المنطقة ستخصص جزءًا بسيطًا من ثروتها لإعادة بناء غزة”.

وشدد ترامب على وجود توافق بين حركة حماس وإسرائيل بشأن المراحل التالية من خطة غزة، مؤكّدًا أن العمل جارٍ لتذليل كافة التفاصيل المتعلقة بالخطة.

وأشار ترامب إلى أنه سيزور إسرائيل أولا قبل التوجه إلى مصر خلال جولته بالشرق الأوسط للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح “الرهائن”.

وأكد الرئيس ترامب أيضا أنه سيلقي خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي، وأنه يتوقع أن يجتمع مع “قادة من جميع أنحاء العالم” في مصر، منوهًا إلى الدعم الدولي الكبير للاتفاق، ومشيرًا إلى أن إيران أعربت بدورها عن دعمها له.

وبخصوص الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، أكد ترامب أنهم سيعودون يوم الاثنين، موضحًا أن عملية إخراجهم تتم من أماكن صعبة تحت الأرض، مضيفًا: “هناك ما يقرب من 28 جثة سيتم استعادتها”.

كما تطرق ترامب إلى عدم فوزه بجائزة نوبل للسلام، معتبرًا أنه كان يستحقها نظير سعيه المتواصل لتحقيق السلام، لافتًا إلى أنه أنجز أهم اتفاق سلام، في إشارة إلى خطته بشأن غزة، مضيفًا أنه أبرم ثمانية اتفاقات لإنهاء حروب.