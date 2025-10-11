هيئة البث: بدء نقل “السجناء الأمنيين” تمهيدا للإفراج عنهم ضمن الصفقة

بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية، الليلة الماضية، نقل “السجناء الأمنيين” الذين من المتوقع الإفراج عنهم في إطار الاتفاق مع حركة (حماس)، وذلك ضمن تنفيذ بنود صفقة التبادل المرتقبة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن مصلحة السجون بدأت نقل “السجناء الأمنيين” تمهيدا للإفراج عنهم ضمن الصفقة، وقالت إن بعضهم نُقل إلى سجن كتسيعوت تمهيدا لترحيلهم إلى غزة أو الخارج.

وقالت هيئة البث الرسمية إن بعض السجناء سيتم نقلهم إلى سجن عوفر، موضحة أن الصفقة تشمل 250 محكوما بالمؤبد و1700 من غزة بينهم 22 قاصرا.

تفاصيل الصفقة

وأشارت الهيئة إلى أن من تم نقلهم إلى معتقل كتسيعوت سيُرحّلون إما إلى قطاع غزة أو سيتم إبعادهم إلى دول أخرى، في حين أن السجناء الذين تم نقلهم إلى معتقل عوفر سيُفرج عنهم في مناطق الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت.

وتشير التفاصيل إلى أن الصفقة تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا من المحكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 أسير من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

رفض التماس ضد الإفراج عن الأسرى

وقالت الهيئة إن المحكمة العليا رفضت، مساء أمس، التماسا قُدِّم ضد الإفراج عن الأسرى، وكتبت القاضية ياعيل فيلنر في حيثيات القرار: “القضية الجوهرية في هذا الالتماس -رغم تعقيدها وحساسيتها التي لا جدال عليها- ليست من اختصاص القضاء، وإنما هي قرار حكومي، ويجب على المحكمة أن تمتنع عن التدخل فيه”.

اعتراضات (الشاباك)

وفي السياق أشار موقع (والا) إلى أن في القائمة النهائية، من بين 195 سجينا سيتم إطلاق سراحهم، 60 منهم فقط من عناصر (حماس)، وقال إن جهاز الأمن العام (الشاباك) اعترض على حوالي 100 اسم.

وقال إنه تم استبعاد 25 من كبار الشخصيات، وهي نسبة إطلاق سراح منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بصفقات الإفراج السابقة، على حد قوله، وأضاف “كما لم تشمل القائمة السجناء الأمنيين من مواطني إسرائيل“.