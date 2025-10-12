ليست الأدوية ولا الجراحة.. أطباء يكشفون أقوى علاج لآلام المفاصل

تعتبر آلام الركب والوركين والمفاصل المزمنة، جزءا شائعا من تداعيات التقدم في العمر، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن طرق علاج هشاشة المفاصل الحالية، لا تتماشى مع الأدلة العلمية الحديثة.

ويؤكد الأطباء أن أفضل وسيلة للوقاية والعلاج ليست الأدوية أو الجراحة، بل التمارين الرياضية والحركة المنتظمة، التي أثبتت فعاليتها في حماية المفاصل وتخفيف الألم، إلا أن معظم المرضى لا يحصلون عليها.

وكشفت أبحاث حديثة من أيرلندا وبريطانيا والنرويج والولايات المتحدة، أن أقل من نصف المرضى المصابين بآلام المفاصل، يُحالون إلى العلاج الطبيعي أو التمارين، فيما يتلقى أكثر من 60% علاجات غير موصى بها، ويُحال نحو 40% إلى الجراحة قبل تجربة الخيارات غير الجراحية.

تقوية العضلات الضعيفة

ويشير الخبراء إلى أن الغضروف المفصلي يحتاج إلى الحركة للحفاظ على صحته، إذ تسمح التمارين والمشي بتدفق المغذيات والمواد المزلقة الطبيعية، ما يحمي المفصل ويكسر الاعتقاد القديم بأن هشاشة المفاصل مجرد “تآكل واهتراء”.

ويؤكد الأطباء أن “التهاب المفاصل” مرض يشمل المفصل بأكمله، بما في ذلك العظام، والأربطة، والعضلات المحيطة والأعصاب الداعمة للحركة.

وتستهدف التمارين العلاجية جميع هذه العناصر، كما تعمل على تقوية العضلات الضعيفة، وتحسين التحكم العصبي والعضلي، وهو ما يقلل من خطر تقدم المرض.

السمنة والتهاب المفاصل

وأظهرت برامج مثل (GLA:D) للركبة والورك، تحسنًا كبيرًا في الألم ووظائف المفصل وجودة الحياة لمدة تصل إلى 12 شهرًا بعد إتمامها، بالإضافة إلى تأثيرات إيجابية على الالتهابات والتغيرات الأيضية والهرمونية المرتبطة بالمرض.

ويؤكد الخبراء أن السمنة تزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، ليس فقط بسبب الحمل الزائد على المفاصل، بل أيضا بسبب ارتفاع مؤشرات الالتهاب التي تسرع تدهور الغضروف.

وفي هذا الصدد يؤكد الأطباء أن النشاط البدني المنتظم، قادر على خفض هذه المؤشرات وحماية المفصل على المستوى الجزيئي.

ويشير الأطباء إلى أن الجراحة قد تكون ضرورية للبعض، لكنها ليست الخيار الأول، مؤكّدين أن التمارين يجب أن تكون الخطوة الأولى وأن تستمر في جميع مراحل المرض، لما لها من فوائد صحية واسعة وآثار جانبية أقل بكثير.