استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي جنوبي غزة برصاص عصابات مسلحة (فيديو)

استشهد مساء اليوم الأحد، الصحفي والناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، خلال تغطيته لحجم الدمار الذي خلفه العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية في مدينة غزة.

وأظهرت مشاهد نقلتها الجزيرة مباشر وصول جثمان الشهيد صالح الجعفراوي، الذي ارتقى مساء اليوم برصاص عصابات مسلحة أثناء تغطيته لحجم الدمار الذي خلفه الاحتلال في جنوب مدينة غزة، إلى مستشفى المعمداني.

وفُقد الاتصال مع الزميل الجعفراوي مساء الأحد، خلال تغطيته للجرائم الإسرائيلية التي خلفها العدوان في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وقالت قناة الأقصى إن عصابات مسلحة في مدينة غزة أطلقوا النار على الشهيد صالح وسرقوا مقتنياته.

يُشار إلى أن الشهيد الجعفراوي ناشط ومؤثر فلسطيني، وصحفي، عمل على نشر الرواية الفلسطينية وصورة ومجريات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين والنازحين.