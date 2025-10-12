هل هناك حد لما قد تفعله منصات الذكاء الاصطناعي بعقولنا؟ إجابات صادمة من الخبراء

حذر خبراء الصحة، من جامعات رائدة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، من أن الذكاء الاصطناعي لا يؤدي إلى تشويش أفكار المستخدمين وعقولهم نتيجة المعلومات المضللة فقط، وإنما يخلق لديهم شعورا بالتشويس النفسي.

الذكاء الاصطناعي يعزز المعتقدات الوهمية

واكتشف العديد من الدراسات المنشورة أخيرا أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تغيير تصورات الواقع ضمن “حلقة تغذية استرجاعية” بين منصات محادثة الذكاء الاصطناعي والمرض النفسي، مما يعزز أي معتقدات وهمية قد تكون لدى المريض.

وذكر فريق من جامعة أكسفورد وكلية لندن في ورقة بحثية لم تُنشر بعد “بينما يتحدث بعض المستخدمين عن فوائد نفسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر حالات مثيرة للقلق، بما في ذلك تقارير عن حالات انتحار وعنف وأفكار وهمية مرتبطة بعلاقات عاطفية، يسقط فيها المستخدم مع منصة الدردشة”.

وحذر فريق الباحثين من أن “الاعتماد السريع على منصات الدردشة كرفقاء اجتماعيين شخصيين” لا يخضع لدراسة كافية. وأشارت دراسة أخرى، أجراها باحثون في كلية كينجز لندن وجامعة نيويورك، إلى 17 حالة تشخيص بالذهان بعد التفاعل مع منصات دردشة مثل “تشات جي بي تي” و”كوبايلوت”.

الذكاء الاصطناعي ومرضى الذهان

وأضاف الفريق الثاني “قد يعكس الذكاء الاصطناعي المحتوى الوهمي أو المبالغ فيه، أو يثبت صحته، أو يضخمه، لا سيما لدى المستخدمين المعرَّضين بالفعل للذهان، ويعود ذلك جزئيا إلى تصميم النماذج لزيادة التفاعل مع المستخدم”.

وبحسب مجلة (نيتشر) العلمية، يمكن أن تتضمن حالة الذهان “الهلوسة والضلالات والمعتقدات الخطأ. ويمكن أن تنجم هذه الحالة عن الاضطرابات العقلية مثل انفصام الشخصية والاضطراب الثنائي القطب (اضطراب نفسي يسبب نوبات من الاكتئاب ونوبات أخرى من الابتهاج غير الطبيعي) والضغط الشديد وتعاطي المخدرات”.

تشجيع على الانتحار

وأظهرت دراسة مختلفة نُشرت أخيرا أن “منصات الدردشة يبدو أنها تشجع الأشخاص الذين يتحدثون معها عن الانتحار على الإقدام عليه”.

وأصبحت منصات محادثة الذكاء الاصطناعي مشهورة بـ”الهلوسات”، إذ تقدّم إجابات غير دقيقة أو مبالغ فيها على الاستفسارات والمطالبات من المستخدمين، في حين تشير أبحاث أحدث إلى استحالة استئصال هذه السمة من منصات الدردشة الآلية.