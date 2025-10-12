شاهد: وصول أولى شاحنات الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار

دخلت إلى قطاع غزة، اليوم الأحد، 15 شاحنة محملة بالوقود وغاز الطهي عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي قبل 4 أيام، وبعد انقطاع دام عامين بسبب الحرب والحصار.

وأظهرت المشاهد التي بثتها الجزيرة مباشر لحظة عبور الشاحنات من المعبر ووصولها إلى مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر، إن “عشرات الشاحنات الخاصة بالبترول والغاز تدخل الآن إلى قطاع غزة لأول مرة بعد وقف إطلاق النار”، مؤكدة أن بعضها يتجه نحو مدينة غزة لتوزيع الحمولة على مناطق متفرقة.

وقالت المراسلة إن سكان القطاع يعانون منذ فترة طويلة من انقطاع إمدادات الوقود وغاز الطهي، ما جعل وصول هذه الشاحنات يشكل انفراجة مهمة في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها السكان منذ الحرب الإسرائيلية المستمرة لعامين.

وأضافت أن الشاحنات تتجه حاليا إلى المواقع المخصصة للتوزيع داخل غزة، في وقت يأمل فيه المواطنون أن تتواصل عمليات إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية خلال الأيام المقبلة لتخفيف معاناة السكان وإعادة تشغيل المرافق الأساسية.

ويأتي دخول الشاحنات في إطار التفاهمات التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار، والذي بدأ سريانه مطلع الأسبوع الجاري، وسط دعوات دولية لتكثيف إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.