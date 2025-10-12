كاتب فلسطيني: “علينا ألا نستسلم للمراوغات الإسرائيلية” التي تسعى لتفجير اتفاق وقف الحرب

طالب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون بعدم الاستسلام للمراوغات الإسرائيلية خلال المفاوضات.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال المدهون “حركة حماس قدمت قائمة تضم 250 اسما لمحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة وبالمؤبدات وهذا وفق الاتفاق لكن الاحتلال الأسرائيلي غير هذه القائمة وهذا بالتأكيد أحدث حالة من الغضب والتساؤل”.

الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون: يجب علينا عدم الاستسلام للمراوغة الإسرائيلية#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ZQtwJb17Ty — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 11, 2025

وأشار المدهون إلى حالة التشكك في نوايا الجانب الإسرائيلي ومدى التزامه ببنود الاتفاق.

وقال “إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالتلاعب والمراوغة ببند واضح وضوح الشمس وبمبدأ حساس وهو موضوع الأسرى إن كان لدى الاحتلال الإسرائيلي أو لدى الشعب الفلسطيني فماذا سيكون في المباديء الأخرى والبنود الأخرى التي تشملها خطة ترامب”.

وأوضح المدهون أن كل هذا يوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يبيت نية سيئة تجاه الاتفاق مطالبا بعدم الاستسلام أو التجاوب مع المراوغات الإسرائيلية.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، بعد ظهر الاثنين المقبل، قمة دولية كبرى تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

ومن المتوقع أن تبحث القمة سبل تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز الدور الإقليمي للدول العربية في عملية السلام، إلى جانب وضع آليات عملية لضمان استقرار دائم في الشرق الأوسط.