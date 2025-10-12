“صرخة المشي” بعد عقد من الشلل.. لحظة مؤثرة لـ”جيسيكا” تفاعل معها الملايين (شاهد)

جسدت صرخة المشي لأول مرة بعد عشر سنوات من الشلل النصفي إحساس الشابة جيسيكا، وهي أمريكية من أصل لبناني تبلغ من العمر 27 عاما، لتسطر قصة إلهام وتحد شاركتها مع مئات الآلاف من متابعيها على منصة إنستغرام مع خطوها أخذها أولى خطواتها واقفة، بمساعدة جهاز روبوتي متقدم.

أصيبت جيسيكا بالشلل النصفي من بطنها إلى أخمص قدميها عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، نشرت فيديو ظهرت فيه وهي تمشي على قدميها بمساعدة الروبوت، وقد حصد الفيديو أكثر من 65 مليون مشاهدة على إنستغرام وحده، معبراً عن فرحتها الكبيرة بهذا الإنجاز.

الشابة جسيكا طويل تمشي للمرة الاولى بعد ١٠ سنوات اثر تعرضها لحادث سير. ❤️❤️❤️

الشابة جسيكا طويل تمشي للمرة الاولى بعد ١٠ سنوات اثر تعرضها لحادث سير. ❤️❤️❤️

لاحظوا النعم يللي نحنا عايشينا و ما مننتبه أنها حلم لكتار منّا.

التوعية والإلهام رغم المعاناة

رغم الحادث المأساوي الذي تعرضت له في سن المراهقة، تظهر جيسيكا في مقاطعها المصورة نظرة إيجابية واعتراف بواقعها الصحي، مؤكدة أن “الشلل لا يعني نهاية الحياة، وهو ليس عائقاً أمام الكثير من الأمور”.

تواصل جيسيكا في مقاطعها المصورة التوعية بواقع المصابين بالشلل والتحديات اليومية التي يواجهونها، بدءاً من ارتداء الملابس ودخول السيارة وصولاً إلى القيادة.

تفاصيل الحادث المأساوي

تحدثت جيسيكا عن إصابتها بالشلل النصفي في سن الـ 16 بعد تعرضها للخداع من صديقة، حيث دعتها إلى منزلها واكتشفت وجود شباب غرباء مع مواد مخدرة وكحول وعندما طالبت بالعودة إلى بيتها، أخذوها إلى طريق مهجور حيث فقد السائق السيطرة على السيارة واصطدم بشجرة أدت الحادثة إلى إصابة جيسيكا بجروح بالغة في الرأس والنخاع الشوكي.