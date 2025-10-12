مقتل 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سير في شرم الشيخ

لقي 3 دبلوماسيين قطريين مصرعهم في حادث قرب منتجع شرم الشيخ المصري السبت أثناء مشاركتهم في التجهيز لأعمال قمة السلام التي ستنطلق الإثنين.

ونشرت السفارة القطرية في العاصمة المصرية بيانا على منصة إكس نعت فيه 3 من منتسبي الديوان الأميري.

وجاء في البيان “تعرب سفارة قطر لدى جمهورية مصر العربية عن بالغ حزنها وأساها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري أليم في شرم الشيخ”.

وكشفت السفارة عن أسماء الضحايا الثلاثة وهم سعود بن ثامر أل ثاني وعبد الله غانم الخيارين وحسن جابر الجابر علاوة على إصابة اثنين آخرين، ويتلقون العلاج اللازم في مستشفى شرم الشيخ.

وأوضح البيان أن السفارة ستنقل جثامين الضحايا عبر الطيران إلى العاصمة القطرية الدوحة الأحد.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق على الطريق بين شرم الشيخ والطور على بعد نحو 40 كيلومترا من المنتجع الشهير الذي يستضيف قمة السلام الدولية الخاصة بوقف الحرب في غزة الإثنين.

وحسب بيان عن الرئاسة المصرية يشارك بإعمال القمة أكثر من عشرين من قادة العالم، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.