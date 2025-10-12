نتنياهو: الحرب لم تنته (فيديو)

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حققت “انتصارات كبيرة” خلال الحرب الجارية في غزة، مشددا على أن الحرب لم تنته بعد، وأن أمام إسرائيل “تحديات أمنية كبيرة” تستدعي المزيد من الوحدة والتأهب، على حد وصفه.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة “أبناؤنا سيعودون غدا، وهذا حدث تاريخي”، في إشارة إلى عملية متوقعة لإعادة عدد من الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف “كثيرون لم يعتقدوا أن هذا اليوم سيأتي، لكن جنودنا آمنوا، وكثيرون من أبناء الشعب آمنوا، وأنا كذلك”.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم إثارة الخلافات الداخلية في مثل هذه اللحظات، قائلا “هناك اختلافات كثيرة بيننا، لكن في هذا اليوم، وأرجو أن يكون في الأيام المقبلة، كل الأسباب تدعونا إلى وضعها جانبا، لأننا عبر وحدتنا وشراكتنا حققنا إنجازات جمة أبهرت العالم بأسره”.

ورغم ما وصفه بـ”الإنجازات الكبيرة”، أقر نتنياهو بأن الحرب لم تنته بعد، مضيفا “في كل مكان قاتلنا فيه انتصرنا، لكن بنفس الدرجة، المعركة لم تنته بعد، وما زالت أمامنا تحديات أمنية كثيرة. بعض أعدائنا يحاولون تأهيل قدراتهم لمهاجمتنا مجددا، لكننا مطلعون على كل شيء، وسنواصل مواجهتهم بقوة”.

واستعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لقاءاته المتكررة مع عائلات الأسرى خلال فترة الحرب، وقال “وعدتهم أنني لن أستكين أو أستريح حتى إعادة أحبائهم”.