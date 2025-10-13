الأسير الفلسطيني أيمن سالم ينهار بعد الإفراج عنه إثر تلقيه نبأ استشهاد والده وعدد من أفراد عائلته (فيديو)

انهار الأسير المحرر أيمن سالم بالبكاء فور وصوله إلى مدينة خان يونس، اليوم الاثنين، بعدما فوجئ بنبأ استشهاد والده وعدد من أفراد عائلته خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وحاول من كانوا بجانبه تهدئته وتخفيف الصدمة عنه، لكن وقع الخبر كان كبيرا عليه.

يأتي ذلك في ظل معاناة العديد من أسرى غزة المحررين من صدمة فقدان أقاربهم.

وكان الأسرى قد عاشوا حالة شبه انقطاع تام عن العالم الخارجي داخل المعتقلات، حيث حُرموا من التواصل مع عائلاتهم، بالإضافة إلى تعرُّضهم للتعذيب على مدار فترة الأسر.

ومنذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، بدأت عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وذلك في اليوم الرابع من دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ.

وبدا على وجوه الأسرى الإرهاق والضعف الشديد، وعجز بعضهم عن الحركة مع اتكائهم على رفاقهم، بسبب شدة التعذيب الذي عانوه داخل السجون الإسرائيلية فضلا عن الإهمال الطبي.