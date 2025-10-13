“الإبراهيمية اختراق” متنكر لمجتمعاتنا: فهمي هويدي

أكد الكاتب والمفكر المصري فهمي هويدي أن الإبراهيمية التي روج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سقطت بعدما جرى في حرب غزة.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال هويدي “الإبراهيمية هي بدعة تم التوافق عليها بين بعض الحاخامات في إسرائيل وبعض شياطين الإنس في واشنطن”.

فهمي هويدي: الإبراهيمية بدعة تم التوافق عليها بين الحاخامات في إسرائيل وشياطين الإنس في واشنطن ولم تُحرك ساكنا عند حصول الإبادة والتخريب

وواصل وصفه للإبراهيمية قائلا “هي بدعة أمريكية وأظن أن هذا كله سقط وأثبتت التجربة أنه شكل من أشكال الاختراق الذي تدثر بثياب تتمتع ببعض الجاذبية في حين أنه عند الاختبار لم تحرك الإبراهيمية ساكنا عندما كانت الإبادة تجري على أشدها”.

واعتبر هويدي أن الإبراهيمية كانت جزءا من مخططات الإبادة حينما كانت الحرب مستعرة مردفا “لم نسمع صوتا يلوح بمرجعية تستوجب وقفة لمثل هذا السلوك الوحشي والجنون الذي مارسته إسرائيل في غزة”.

وأشار هويدي إلى أن مصطلح “التطبيع نفسه ما عاد له طعم”.

وتستضيف شرم الشيخ اليوم الإثنين قمة السلام بحضور عدد من قادة دول العالم بشأن اتفاق إنهاء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة طوال عامين.