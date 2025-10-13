الأخبار|إسرائيل

“الاحتلال انتهى من تجميع الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن الصفقة”: صحفي فلسطيني

سجن عوفر العسكري والواقع بين رام الله وبيتونيا في الضفة الغربية المحتلة (الفرنسية)
Published On 13/10/2025

حفظ

قال الصحفي الفلسطيني محمد سمرين للجزيرة مباشر إن السلطات الإسرائيلية انتهت مساء الأحد من تجميع الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم في إطار الصفقة الأخيرة لوقف الحرب في غزة.

وفي مقابلة مع المسائية قال سمرين ” أنا الآن في محيط سجن عوفر غرب مدينة رام الله وكما أفادت المصادر الصحفية الإسرائيلية بأن مصلحة السجون قد انتهت من تجميع الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم في سجني عوفر والنقب”.

وأضاف سمرين أنه هناك ما يقرب من 107 من الأسرى المنتظر إطلاق سراحهم باتجاه الضفة الغربية بينما في سجن النقب هناك 143 أسيرا سيتم نقلهم خارج الأراضي الفلسطينية.

وتتضمن الصفقة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة عدة بنود تنظم آليات تنفيذها ومن المنتظر أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى لديها الإثنين.

وأشار سمرين إلى أن قوات الاحتلال قامت بمهاجمة منازل غالب الأسرى المقرر الإفراج عنهم قبل ساعات وحذرت أسرهم من مظاهر الاحتفال بعودة أقاربهم.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان