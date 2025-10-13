“الاحتلال انتهى من تجميع الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن الصفقة”: صحفي فلسطيني

قال الصحفي الفلسطيني محمد سمرين للجزيرة مباشر إن السلطات الإسرائيلية انتهت مساء الأحد من تجميع الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم في إطار الصفقة الأخيرة لوقف الحرب في غزة.

وفي مقابلة مع المسائية قال سمرين ” أنا الآن في محيط سجن عوفر غرب مدينة رام الله وكما أفادت المصادر الصحفية الإسرائيلية بأن مصلحة السجون قد انتهت من تجميع الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم في سجني عوفر والنقب”.

وأضاف سمرين أنه هناك ما يقرب من 107 من الأسرى المنتظر إطلاق سراحهم باتجاه الضفة الغربية بينما في سجن النقب هناك 143 أسيرا سيتم نقلهم خارج الأراضي الفلسطينية.

وتتضمن الصفقة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة عدة بنود تنظم آليات تنفيذها ومن المنتظر أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى لديها الإثنين.

وأشار سمرين إلى أن قوات الاحتلال قامت بمهاجمة منازل غالب الأسرى المقرر الإفراج عنهم قبل ساعات وحذرت أسرهم من مظاهر الاحتفال بعودة أقاربهم.