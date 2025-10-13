الانتشار الأمني في غزة أولى خطوات التعافي بعد الحرب”: مدير مكتب الإعلام الحكومي

أكد مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة د/ إسماعيل الثوابتة بدء الانتشار الأمني المكثف في مختلف أنحاء القطاع معتبرا أنها تأتي ضمن خطة شاملة للتعافي.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر مساء الأحد قال ثوابتة ” نحن في الحكومة الفلسطينية وضعنا أولويات للعمل خلال المرحلة القادمة التي ستمثل مرحلة بدء التعافي من حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين كاملين وبدأت هذه المرحلة بالفعل بالانتشار الأمني في جميع محافظات قطاع غزة”.

وأوضح ثوابته أن الانتشار الأمني تم بالفعل في مختلف مناطق القطاع كخان يونس ورفح وغزة والوسطى والشمال، بهدف ضبط الأوضاع الأمنية وفرض سيادة القانون.

وأكد ثوابته أن حكومة القطاع تعمل على توفير أماكن الإيواء لأكثر من 288 ألف أسرة في مختلف أنحاء قطاع غزة فقدت منازلها خلال الحرب إضافة إلى توفير الغذاء والأدوية بشكل عاجل عن طريق المساعدات.