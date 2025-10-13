“التوحيد” يصدح من جديد… أول أذان في مخيم الشاطئ بعد وقف إطلاق النار (شاهد)

في مشهد مؤثر أزهر الحياة في قلوب أهالي قطاع غزة، أعاد مسجد التوحيد الواقع بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة شمالي القطاع، أبوابه بعد أشهر من الإغلاق إثر القصف الإسرائيلي المدمر.

ويعتبر المسجد رمزا لصمود المنطقة الغربية في المدينة، إذ كان المسجد الوحيد الذي لم يستهدفه الاحتلال بالقصف، فبقي شامخا شاهدا على معاناة الناس وثباتهم، واليوم ارتفع صوت الأذان من جديد، ليعلن عودة الروح إلى المكان.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة دخول أحد المواطنين وهو يسجد شكرًا لله على افتتاح المسجد من جديد، وقال: “نزحت كثيرًا والجامع كان بمثابة بيتي”، مؤكدًا أنه لم يصدق أن المسجد بقي صامدًا في ظل الحرب الشعواء التي استهدفت الأخضر واليابس في القطاع.

ووصف أحد رواد المسجد عدوته بأنه مثل عودة الروح للجسد، قائلًا: “أذن الله أن يفتح هذا المسجد في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها أهالي غزة ليخفف عنهم ما عايشوه على مدار عامين”.

أما مؤذن المسجد فأكد أن الله من على أهالي المخيم ببقاء هذا المسجد المبارك، داعيًا الله أن يمن على أهل غزة بالأمن والأمان، لافتًا إلى أنه رغم صمود المسجد إلا أنه تضرر بشكل كبير إثر القصف الإسرائيلي.

وقال: “بفضل أهالي المخيم ومع وقف إطلاق النار تمكنا من إعادة تنظيف المسجد حتى يتمكن المصلين من القيام بشعائر الله وأداء العبادة”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الـ12، ظهر الجمعة، حيث تمركزت قوات الاحتلال في خطوط انتشارها الحالية، وفقا لخريطة الطريق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنها، بحسب متحدث باسم جيش الاحتلال.

مراسل الجزيرة مباشر: فتح الطريق إلى مدينة غزة عبر شارع الرشيد#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/4qax8m4bYH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2025

وبدأ آلاف النازحين العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع عبر طريقيّ الرشيد وصلاح الدين مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.