“الله أكبر.. عز الدين.. تحية للقسام”: بالتكبير أبناء غزة ينتظرون أسراهم

احتشد المئات في قطاع غزة قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس ليلة الإثنين انتظارا لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

واستبق الفلسطينيون استقبال أسراهم بالتكبيرات والهتاف لفصائل المقاومة مرددين شعارات منها “عز الدين.. تحية للقسام” في إشارة إلى فصائل عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ومن المنتظر أن تطلق إسرائيل سراح عشرات من الأسرى الفلسطينيين لديها صباح الإثنين في الوقت الذي تسلم فيه حماس من لديها من الأسرى الإسرائيليين.

ويأتي ذلك ضمن صفقة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وتستضيف شرم الشيخ قمة السلام في نفس الوقت بمشاركة عدد من رؤوساء وقادة دول العالم بهدف تثبيت الصفقة ودعم السلام في الشرق الأوسط.

وستبدأ القمة في المنتجع المصري الشهير الإثنين برئاسة مشتركة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي.