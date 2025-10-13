ترامب: إعادة إعمار غزة تبدأ الآن وليس بالضرورة أن نعمل على تنفيذ بنود الخطة بالترتيب (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن إعادة إعمار قطاع غزة تبدأ الآن، مؤكدا نهاية حرب غزة وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد التوصل إلى اتفاق السلام.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق في شرم الشيخ “هذا هو اليوم الذي كان يتطلع إليه الناس في المنطقة والعالم، حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق الآن إلى القطاع، الرهائن الإسرائيليون التقوا بعائلاتهم، وإعادة إعمار غزة تبدأ الآن”.

وأشار ترامب إلى أن ما تحقق في الأيام الماضية يمثل “تغييرا تاريخيا سيخلده التاريخ”، مشيدا بجهود الفريق الأمريكي في التوصل إلى الاتفاق.

وقال “حققنا ما اعتقد الجميع أنه مستحيل بالوصول إلى سلام دائم في الشرق الأوسط. نجحنا في جلب استثمارات بأكثر من 17 تريليون دولار خلال 8 أشهر، ونريد بناء عالم مستقر ينعم بالرخاء، ونريد القضاء على الإرهاب”.

وحيا ترامب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا “أشكر الرئيس السيسي على إهدائي قلادة النيل”، وقدَّم شكرا خاصا لأمير دولة قطر، واصفا إياه بأنه “القائد الرائع الذي كان صديقا لي منذ وقت طويل”.

كما أعرب عن عزائه للقطريين عقب حادث مأساوي أودى بحياة عدد من الدبلوماسيين. وأضاف “أقدّم شكرا خالصا للرئيس التركي أردوغان، وتربطنا علاقات طيبة، ونشكر القادة العرب والمسلمين الذين أسهموا في إنجاح اتفاق غزة”.

وتابع “عودة الرهائن أمر مذهل، والشعب الإسرائيلي في منتهى الفرحة. سنعمل على تنفيذ بنود خطة غزة بالترتيب، وسنعمل على إعادة بناء غزة بإسهام الدول العظيمة والثرية، وستكون غزة بعد إعادة إعمارها منطقة منزوعة السلاح”.

وأكد ترامب “لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة تندلع من الشرق الأوسط، وسنعمل على ضمان أن يكون الشرق الأوسط منطقة آمنة تنعم بالسلام”.

واختتم قائلا “الجميع يتطلع للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة، وسنقوم بتوسيع نطاق هذا المجلس، والاتفاقات الكبرى تحدث بسرعة، وأعتقد أن اتفاق غزة سيكون الأعظم في التاريخ”.

وأضاف ترامب “سنعمل على أن تنضم دول أخرى إلى اتفاقات أبراهام”، معتبرا أن الاتفاقات الكبرى تحدث بسرعة، ومؤكدا اعتقاده أن اتفاق غزة سيكون الأعظم في التاريخ.

وأوضح ترامب أنه “ليس بالضرورة أن نعمل على تنفيذ بنود خطة غزة بالترتيب”، مشيرا إلى مرونة في تطبيق الاتفاق بما يحقق أهداف الاستقرار والسلام في المنطقة.

وانطلقت، الاثنين، “قمة شرم الشيخ للسلام” الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتهدف القمة التي يشارك فيها أكثر من 20 زعيما ومسؤولا دوليا إلى “إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي”، وفق بيان للرئاسة المصرية، مساء السبت.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته.