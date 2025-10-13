الأخبار|إسرائيل

كتائب القسام تسلّم رفات أسيرين إسرائيليين ضمن صفقة تبادل الأسرى

Vehicles of the International Committee of the Red Cross (ICRC) leave with the second batch of released Israeli hostages released by Hamas in the south of Deir el-Balah in the central Gaza Strip, on October 13, 2025.
سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر تغادر غزة (الفرنسية)
Published On 13/10/2025
|
آخر تحديث: 07:26 PM (توقيت مكة)

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة تسلمت جثتي أسيرين إسرائيليين، ومن المتوقع أن تتسلم جثماني أسيرين آخرين في وقت لاحق اليوم.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسلّم رفات 4 من الأسرى الإسرائيليين ضمن إطار صفقة تبادل الأسرى.

وأفادت القسام في بيانها بأن الأسرى هم غاي إيلوز ويوسي شرابي وبيفين جوشي ودانيال بيريز.

من جانبه، صرَّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن “إسرائيل مستعدة لعودة جميع الرهائن، ونتوقع من حماس الالتزام بشروط الاتفاق”.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فقد وصف إعلان حماس تسليم رفات 4 رهائن بأنه “إخلال بالالتزامات”. وقال كاتس في منشور له عبر منصة إكس “أي تأخير أو إهمال متعمَّد سيُعَد انتهاكا صارخا للاتفاق، وسيتم الرد عليه وفقا لذلك”.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، على أن يتم خلال 72 ساعة من إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي، إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 48 وتسليمهم إلى قوات الأمن الإسرائيلية، من بينهم 20 أسيرا أحياء و28 متوفين.

وكانت حركة حماس قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن استعادة رفات بعض الأسرى قد تستمر وقتا أطول، بسبب عدم معرفة مواقع دفن جميع الرفات بدقة.

المصدر: الجزيرة مباشر

