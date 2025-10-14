أردوغان: تقع على عاتق تركيا مهمة كبيرة بشأن غزة (فيديو)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحل الوحيد للصراع في المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، “اتخذنا أمس (الاثنين) خطوة إيجابية في شرم الشيخ باتجاه تحقيق السلام بالمنطقة”، مضيفا “أؤمن، من كل قلبي، إن شاء الله، أننا سوف نرى هذه الأيام الجميلة”.

واشار أردوغان إلى أن بلاده “لن تنسى الدمار والقتل جراء الإبادة الجماعية في غزة“، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي “خلف أكثر من 68 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح ومدنا مهدمة”.

وتابع قائلا إن العدوان الإسرائيلي “خلف أطفالا قتلت أسرهم أمام أعينهم بوحشية بالغة، وسوف يعيشون طوال حياتهم بهذا الألم”.

وأكد أردوغان أنه “بعد عامين من العدوان والإبادة والظلم، فإن تحقيق وقف إطلاق النار في غزة نجده أمرا قيما جدا”.

“مهمة كبيرة على عاتق تركيا“

وأوضح أردوغان أن تركيا سوف تواصل إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن “إعادة النهوض بغزة ستستغرق سنوات”.

وأكد أردوغان أنه “تقع على عاتق تركيا مهمة كبيرة بشأن غزة”، مضيفا أن بلاده “سوف نجتمع ونتشاور جميعا مع عدة دول، وفي المقدمة الولايات المتحدة ودول الخليج، لكي نحدد ما هي الخطوات التي سنتخذها في هذا الصدد”.

وشدد على أنه “من أجل أخواننا في فلسطين سوف نتابع هذه المرحلة (إعادة الإعمار) بصبر ودراية، وبالشكل الأسهل لهم”.

يأتي خطاب أردوغان بعد أن وقع قادة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، أمس الاثنين اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال القمة الدولية التي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ.