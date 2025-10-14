الأمم المتحدة: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال عملية إزالة الحطام في قطاع غزة (فيديو)

أكدت وكالات الأمم المتحدة أن البنى التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء بقطاع غزة انهارت أو على وشك الانهيار، وطالبت بضرورة تضافر الجهود الدولية لإعادة الإعمار، وقالت إن دولًا عدة أبدت استعدادها لتمويل إعادة الإعمار.

وقالت وكالات الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء -في إفادة صحفية بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة- إن المدنيين في غزة بحاجة إلى إيصال المساعدات إليهم، وليس ذهابهم لتلقي المساعدات كما كان في الأشهر الماضية.

أضرار مادية كبيرة

وفي المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 84% من مباني قطاع غزة تضررت جراء الحرب، وتوقع أن يتم اكتشاف جثث كثيرة خلال عملية إزالة الحطام في قطاع غزة.

وأشار البرنامج الأممي إلى أن 425 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل في قطاع غزة جراء الحرب، وقال إن نحو 55 مليون طن من الحطام خلفتها الحرب على قطاع غزة.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -وهو شبكة التنمية العالمية التابعة للأمم المتحدة- إن 88% من البنى التحتية للشركات الخاصة في قطاع غزة دمرت بشكل كلي أو جزئي.

“سمعنا أخبارا إيجابية”

وفيما يخص إعادة الإعمار في غزة، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الجدول الزمني لتعافي قطاع غزة غير محدد حتى الآن وقال “سمعنا أخبارا إيجابية من شركائنا، وخاصة في أوروبا“.

لكن البرنامج الأممي، أشار إلى أن تعافي قطاع غزة مسار طويل ومعقد ويحتاج إلى وقت طويل، وقال “نحتاج نحو 20 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة خلال العامين القادمين”.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في هذا الصدد إلى أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 70 مليار دولار.

إعادة إعمار المستشفيات

من جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي، إلى ضرورة دعم جهود إعادة إعمار المستشفيات في غزة، وقالت إن أكثر من 15 ألفا و600 مريض بحاجة إلى إجلاء طبي من القطاع بشكل عاجل.

وطالبت المنظمة الأممية، بضرورة العمل على توسيع علاج حالات سوء التغذية في قطاع غزة، وقالت إن أكثر من 15 ألفا بترت أطرافهم جراء الحرب على قطاع غزة.

الصليب الأحمر

ومن خلال مشاركته في وكالات الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، قال الصليب الأحمر “نحن بحاجة إلى إيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة وليس ذهابهم لتلقي المساعدات كما كان في الأشهر الماضية”.

وأكد الصليب الأحمر، أن البنى التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء بقطاع غزة انهارت أو على وشك الانهيار، وأشار إلى مشاركتهم في عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.