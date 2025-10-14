السودان.. مقتل شخصين إثر خلاف مع مجموعة تتبع للحركات المسلحة في مستشفى بمدينة عطبرة

أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل شمالي السودان مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، إثر إطلاق شخص من إحدى الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش أعيرة نارية.

وقالت إن ذلك جاء بعد خلاف مع سائق عربة صغيرة (توكتوك) وشقيقه المنتسب لجهاز المخابرات العامة السوداني، عند مدخل مستشفى مدينة عطبرة.

وأوضحت اللجنة في بيان أنها ألقت القبض على المتهم وشخص آخر من المجموعة، وضبطت السلاح المستخدم وأكملت الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الحادث عرضي ولا يحمل أبعادًا سياسية أو عسكرية، طبقًا للبيان.

انتهاك صارخ للقوانين والأعراف

من جانبها قالت شبكة أطباء السودان إن الحادث يمثل “انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تجرّم حمل السلاح أو استخدامه داخل أو قرب المرافق الصحية”.

ودعت السلطات إلى تأمين المستشفيات والمراكز الصحية ومنع أي مظهر من مظاهر التسلح داخلها أو حولها، وحذرت من أن الحادث “ليس الأول ولن يكون الأخير” في ظل غياب قوانين واضحة تحظر دخول المرافق الطبية بالسلاح.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر أحد المصابين داخل مستشفى مدينة عطبرة شمالي ولاية نهر النيل.

وقفة احتجاجية

من ناحية أخرى نفذت مجموعة من الأهالي وقفة احتجاجية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، ظهر اليوم الثلاثاء، رفضا لمظاهر الوجود المسلح في مدن الولاية.

وطالب المحتجون حكومة الولاية بإخراج جميع “القوات المسلحة” من المدن، باستثناء الجيش والشرطة، للحد من انتشار السلاح في الأماكن العامة والمستشفيات.

وأسفرت الحرب المتواصلة منذ إبريل/نيسان 2023 بين الجيش والدعم السريع عن مقتل عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء خارجها، وأصبح نحو 25 مليون شخص يعانون الجوع الحاد، وأحدثت “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، بحسب الأمم المتحدة.