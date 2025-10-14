باسم خندقجي يتنفس هواء الحرية بعد 20 عامًا في سجون الاحتلال (فيديو)

وصل الأسير الفلسطيني المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي (باسم خندقجي) إلى مصر برفقة أكثر من 150 أسيرا من الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل الأخيرة.

وعبّر الشاعر والروائي الذي أمضى 20 عاماً في سجون الاحتلال، خلال حديثه للجزيرة مباشر عن اعتزازه بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان.

وقال باسم “السلام على غزة وهي تقاوم وتصمد، اليوم أنا أقف هنا على طريق تم رسمها بدماء شهدائنا في غزة والضفة”.

ووجّه خندقجي رسالة مؤثرة إلى أبناء شعبه قائلاً: “اليوم نحن كشعب فلسطيني يجب أن نتوقف عن التضحية بتضحياتنا، وأن نحترم هذه التضحيات”.

وفي ختام حديثه، وجّه كلمة دافئة إلى الأسرى الذين ما زالوا خلف القضبان وقال: “الفرج قريب، والأمل لم ينتهِ هنا، وأنتم أهل الأمل وكنتم وما زلتم على قيد الأمل”.

وأمس الاثنين وقع قادة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال القمة الدولية التي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ.

ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، بدأت عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، حيث قامت إسرائيل بإطلاق سراح ما يقرب من ألفي أسير فلسطيني وفق الاتفاق.