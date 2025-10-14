بطل عملية “نفق الحرية” في سجن جلبوع.. محمد العارضة خارج سجون الاحتلال (فيديو)

خرج الأسير الفلسطيني محمود العارضة- أحد مهندسي نفق الحرية من سجن جلبوع- إلى فضاء الحرية، ضمن صفقة التبادل الأخيرة بعد أن أمضى نحو 29 عاماً في سجون الاحتلال.

محمود العارضة، الذي يُعد من أبرز رموز الحركة الأسيرة ومن قيادات حركة الجهاد الإسلامي، عبّر فور تحرره عن امتنانه للمقاومة ولغزة التي كان لها الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال “بفضل الله وفضل جهود المقاومة ودماء أهالينا في غزة، كان لهم الدور الكبير في هذا الإنجاز التاريخي الذي سيسجَّل لفلسطين ولشعبنا”.

وأضاف محمود العارضة في رسالة تحمل الامتنان والعزة: “جزى الله الأمة العربية والإسلامية وغزة عنا خير الجزاء”.

أبرز أبطال “نفق الحرية”

ويُعدّ محمود العارضة من أبرز أبطال عملية “نفق الحرية” التي دوّخت منظومة الاحتلال الأمنية عام 2021، حين تمكّن مع خمسة من رفاقه من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع عبر نفق حُفر بسرية وعزيمة استثنائية، قبل أن يُعاد اعتقالهم لاحقاً.

وفي فجر يوم الاثنين 6 سبتمبر/أيلول عام 2021، تمكن 6 أسرى من الهروب عبر نفق من سجن جلبوع، وهو أحد أكثر السجون الإسرائيلية تحصينًا.

وقالت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق، إن 6 أسرى فلسطينيين (5 من حركة الجهاد الإسلامي وواحد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني-فتح) تمكنوا من الفرار عبر نفق حفروه في سجن جلبوع القريب من منطقة بيسان.

وأعلنت سلطات الاحتلال الاستنفار العام في صفوف الشرطة بحثًا عن الأسرى الفارّين، وباشرت تفتيشًا واسعًا، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير في الشرطة قوله إن حادثة هروب الأسرى أحد أخطر الحوادث الأمنية بشكل عام.