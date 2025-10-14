بعد 22 عاما في الأسر.. هكذا خرج سامر أبو دياك من سجون الاحتلال (فيديو)

وصل الأسير المحرر سامر أبو دياك، من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، إلى منزله عاجزاً عن الحركة وبوجه شاحب، بعد سنوات من التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث التقى والدته وأقاربه في لحظات مؤثرة ومؤلمة.

وقضى أبو دياك 22 عاماً في الأسر، وهو من بين من حُكم عليهم بالسجن المؤبد، قبل أن يُدرَج اسمه ضمن قوائم تبادل الأسرى التي أُعلن عنها بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت سامر أبو دياك مطلع عام 2005، وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة.

يُشار إلى أن سامر هو شقيق الشهيد سامي أبو دياك، الذي ارتقى في سجون الاحتلال بتاريخ 26 نوفمبر 2019 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.