بعد 22 عاما في الأسر.. هكذا خرج سامر أبو دياك من سجون الاحتلال (فيديو)
Published On 14/10/2025
وصل الأسير المحرر سامر أبو دياك، من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، إلى منزله عاجزاً عن الحركة وبوجه شاحب، بعد سنوات من التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث التقى والدته وأقاربه في لحظات مؤثرة ومؤلمة.
وقضى أبو دياك 22 عاماً في الأسر، وهو من بين من حُكم عليهم بالسجن المؤبد، قبل أن يُدرَج اسمه ضمن قوائم تبادل الأسرى التي أُعلن عنها بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4“قصائد مؤجلة”.. الأسير أبو جبيط يشدو بصوته بعد كسر القيد (فيديو)
- list 2 of 4قبل قدمي ابنه وسقط مغمى عليه.. الأسير شادي أبو سيدو يروي أهوال عامين لدى الاحتلال (فيديو)
- list 3 of 4بالتكبير ورداء الصحافة.. غزة تودّع الشهيد صالح الجعفراوي
- list 4 of 4محمد نزال: المعركة التفاوضية ما زالت محتدمة
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت سامر أبو دياك مطلع عام 2005، وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة.
يُشار إلى أن سامر هو شقيق الشهيد سامي أبو دياك، الذي ارتقى في سجون الاحتلال بتاريخ 26 نوفمبر 2019 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
المصدر: الجزيرة مباشر