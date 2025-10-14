ترامب: المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة تبدأ الآن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن جميع الأسرى العشرين قد أُفرج عنهم وعادوا إلى ديارهم، مؤكدا أنهم “يشعرون بأفضل حال ممكن بعد ما مروا به”.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” إن عبئا ثقيلا أزيح عن كاهل الجميع عقب استعادة الأسرى، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المهمة لم تنتهِ بعد، مشيرا إلى أن جثث القتلى الذين وعدت إسرائيل بتسلُّمهم لم تُسلَّم بعد.

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشوره “المرحلة الثانية تبدأ الآن”، في إشارة إلى الخطوة التالية ضمن خطة السلام التي تقودها واشنطن لإنهاء الحرب في غزة، والتي تنص على مواصلة الجهود لاستعادة القتلى واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.

ويأتي تصريح ترامب بعد يوم من إتمام عملية تبادل الأسرى بين الجانبين، التي أشاد بها البيت الأبيض بوصفها إنجازا مهمّا على طريق تنفيذ الخطة الأمريكية لوقف الحرب وإطلاق مسار سياسي جديد في غزة.