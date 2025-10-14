ترامب: بوتين لا يريد إنهاء الحرب (فيديو)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله تجاه موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بموقفه من إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي لا يرغب في إنهاء الحرب القائمة في أوكرانيا، معبّرا عن استيائه من موقف موسكو، واعتبار أن إيقاف الحرب كان بمتناول اليد لكن روسيا لم تغتنم الفرصة.

وأضاف ترامب أنه يشعر بخيبة أمل تجاه بوتين، رغم أنه كان يربطه سابقا بعلاقات جيدة، وقال إن توقعه أن تتحرك روسيا لوقف العمليات كان أكبر مما حدث عمليا، مما يضع موسكو في موقف سيئ على الساحة الدولية، على حد وصفه.

وفي تصريحات متكررة خلال المؤتمر، كرر الرئيس الأمريكي خيبة أمله من تعامل الكرملين مع ملف النزاع، وأشار إلى أن ذلك ينعكس سلبا على صورة روسيا.

وأعلن ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البيت الأبيض يوم الجمعة، وأنه يسعى للحصول على منظومات صاروخية من طراز توماهوك لتعزيز قدرات بلاده الدفاعية والهجومية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تملك مخزونا من هذه الصواريخ، وأن الطلب الأوكراني سيُبحث على ضوء التطورات الدبلوماسية والأمنية.