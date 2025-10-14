ترامب: نسقت مع بلدان أخرى بشأن شكل الحكم في غزة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة “جاء في توقيت مثالي وفي مرحلة مناسبة”.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية على متن طائرته الرئاسية، أن “غزة ليست سوى جزء من الأمر والأهم هو السلام في الشرق الأوسط”.

وتابع قائلا “أنجزت الكثير في إسرائيل ومصر وعلى الدول العظيمة التي قاتلت طويلا من أجل المنطقة أن تتكاتف وتقوم بالعمل المطلوب”.

واشار ترامب إلى أنه “معا أثبتنا أن السلام ليس مجرد أمل نحلم به بل هو حقيقة”، مضيفا أن “هذا هو اليوم الذي عمل من أجله الناس في جميع أنحاء المنطقة والعالم وناضلوا وصلوا من أجله”.

إقامة الدولة الفلسطينية

وأشار ترامب إلى أنه “قام بالتنسيق مع بلدان أخرى بشأن شكل الحكم في غزة”.

وفيما يخص موقفه من إقامة الدولة الفلسطينية، قال ترامب “نتحدث عن إعادة إعمار غزة ولا نتحدث عن حل دولة واحدة أو دولتين”، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس يريدون حل الدولة الواحدة والبعض الآخر يريد حل الدولتين”.

