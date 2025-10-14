تركيا تخصص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الاثنين، تخصيص إيرادات تذاكر مباراة المنتخب مع جورجيا، يوم الثلاثاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، لصالح قطاع غزة.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye – Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir… pic.twitter.com/u6ZWO7gTkZ — TFF (@TFF_Org) October 13, 2025

وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد التركي على منصة “إكس” أن مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم قرر التبرع بإيرادات تذاكر مباراة تركيا وجورجيا، التي ستُقام على ملعب كوجالي ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، لصالح قطاع غزة الذي يعيش مأساة إنسانية”

وجدد الاتحاد التركي إدانته للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة أمام أنظار العالم.

وتحتل تركيا المركز الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بستة نقاط خلف إسبانيا المتصدرة برصيد كامل بعد مرور ثلاث جولات، بينما تحتل جورجيا المركز الثالث بثلاث نقاط.