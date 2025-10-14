الأخبار|إسرائيل

تركيا تخصص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة

الجماهير التركية (الاتحاد التركي لكرة القدم)
Published On 14/10/2025

حفظ

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الاثنين، تخصيص إيرادات تذاكر مباراة المنتخب مع جورجيا، يوم الثلاثاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، لصالح قطاع غزة.

وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد التركي على منصة “إكس” أن مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم قرر التبرع بإيرادات تذاكر مباراة تركيا وجورجيا، التي ستُقام على ملعب كوجالي ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، لصالح قطاع غزة الذي يعيش مأساة إنسانية”

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وجدد الاتحاد التركي إدانته للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة أمام أنظار العالم.

وتحتل تركيا المركز الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بستة نقاط خلف إسبانيا المتصدرة برصيد كامل بعد مرور ثلاث جولات، بينما تحتل جورجيا المركز الثالث بثلاث نقاط.

المصدر: الأناضول + الجزيرة مباشر

إعلان