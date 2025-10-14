“رغم اتفاق وقف إطلاق النار”.. استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

أكدت مصادر الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، في حادثتين منفصلتين وقعتا اليوم الاثنين في القطاع، وذلك في ظل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، لوكالة الأنباء الفرنسية أن 5 مواطنين استشهدوا إثر استهدافهم من قِبل طائرات مسيَّرة إسرائيلية أثناء تفقُّدهم منازلهم المدمرة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي أن قواته رصدت مجموعة من الأشخاص وهم يتجاوزون الخط الأصفر ويقتربون من مواقع عسكرية إسرائيلية شمالي القطاع، مما اعتبره “خرقا للاتفاق”.

وأضاف البيان “تمّت محاولات عدة لتحذيرهم وإبعادهم لكنهم واصلوا الاقتراب، مما دفع القوات إلى إطلاق النار لإزالة التهديد”.

وأشار الدفاع المدني في غزة أيضا إلى استشهاد مواطن آخر نتيجة استهدافه بطائرة مسيَّرة إسرائيلية أثناء وجوده مع مجموعة من السكان جنوب شرق مدينة خان يونس.

بدورها، اعتبرت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم أن الحادثة “تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار”، وشدد على ضرورة متابعة سلوك الاحتلال ومنعه من التنصل من التزاماته.

وقال في منشور على تيليغرام “قتل جيش الاحتلال لعدد من أهالي قطاع غزة صباح اليوم عبر القصف وإطلاق النار، انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. مرة أخرى ندعو الأطراف المختلفة إلى متابعة سلوك الاحتلال، وعدم السماح له بالتفلت من التزاماته أمام الوسطاء فيما يتعلق بإنهاء الحرب على قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، أفاد بصل بأنه “منذ لحظات دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في قطاع غزة، تم انتشال 63 شهيدا من شوارع مدينة غزة، ولا يزال العشرات تحت الأنقاض وفي الشوارع، ويصعب على طواقمنا الوصول إليهم بسبب وجود قوات الاحتلال في بعض مناطق المدينة”.

وتأتي هذه الأحداث في اليوم الخامس من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط دعوات لمراقبة أي خروق ومحاسبة المسؤولين عنها.