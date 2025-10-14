سالم بواقنة حرا بعد 21 عاما.. ويكشف ما حدث في “حفلة وداع” سجون الاحتلال (فيديو)

وصل إلى بلدة زيتا شمال طولكرم، في الضفة الغربية، الأسير الفلسطيني المحرر سالم محمد بواقنة، بعد أن قضى 22 عامًا في سجون الاحتلال، أُفرِجَ عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وفي حديث حصري لقناة الجزيرة مباشر، عبّر بواقنة عن مشاعر متضاربة بين الفرح والألم والحنين والوجع، مشيرًا إلى أن علامات التعب كانت بادية على وجهه وصوته.

وكشف أن إدارة السجن أقامت ما وصفه بـ”حفلة وداع” للسجناء شملت الضرب والشتائم، قائلاً: “أكلنا نصيبنا، وتعرضتُ للضرب على القفص الصدري وما زلت أشعر بألم كبير”.

وأشار بواقنة إلى أهمية إيصال أخبار العائلات للأسرى داخل سجون الاحتلال، موضحًا أن أكثر ما يؤلمهم هو انقطاعهم عن العالم الخارجي، قائلاً: “كل ما يطلبونه هو وسيلة تواصل مباشرة مع أهلهم”.

يُذكر أن سالم محمد بواقنة، البالغ من العمر 46 عامًا، اعتُقِلَ عام 2004، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

وخلال سنوات أسره، فقد والديه في عامي 2021 و2025، دون أن يُسمَحَ له بتوديعهما.