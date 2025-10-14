شاهد: حماس تسلم جثامين 4 إسرائيليين إلى الصليب الأحمر

تسلمت سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر مساء الثلاثاء جثامين 4 أسرى إسرائيليين من مدينة غزة، قبل أن تتجه نحو الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن سيارات الصليب الأحمر وصلت إلى مدينة غزة لاستلام الجثامين الأربعة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن التوابيت التي تسلمها الصليب الأحمر تعود إلى أسرى “قتلوا في الأسر”، وأنها في طريقها إلى قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل قطاع غزة تمهيدا لنقلها إلى إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن على حركة حماس “تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة جميع الأسرى دون استثناء”، مشيرا إلى أن استعادة الجثامين تأتي بعد الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء يوم الاثنين.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أنها سلمت 4 جثامين أمس الاثنين، موضحة أنها تحتاج مزيدا من الوقت لاستخراج جثامين 24 آخرين ما زالوا تحت الأنقاض.

وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالمؤبد، إضافة إلى 1718 معتقلا من أبناء قطاع غزة كانت قد احتجزتهم بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في خطوة وصفت بأنها جزء من التبادل المتدرج المنصوص عليه في الاتفاق الجاري بين الجانبين بوساطة دولية.