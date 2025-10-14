شاهد: وصول أسرى فلسطينيين مبعدين إلى القاهرة

أظهرت لقطات مصورة وصول أسرى فلسطينيين مبعدين، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وتم استقبال الأسرى المبعدين في القاهرة بالتكبير والهتاف “بالروح والدم نفديك يا فلسطين”، وسط مشاعر فرحة غامرة بخروجهم من سجون الاحتلال.

يأتي هذا بعد أن وقع قادة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، أمس الاثنين، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال القمة الدولية التي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ.

ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، بدأت عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، حيث قامت إسرائيل بإطلاق سراح ما يقرب من ألفي أسير فلسطيني وفق الاتفاق.

ومن جانبها أتمت حركة حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء من غزة.

يشار إلى أنه يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 11 ألف فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، واستشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.