في ساحة الحرب والكلمة.. صحفيو غزة يودّعون صالح الجعفراوي بكلمات مؤثرة (فيديو)

نعى صحفيون من قطاع غزة زميلهم الشهدي صالح الجعفراوي، وعبّروا عن حزنهم لفقدانه بعد استشهاده، الأحد، بطلقات نارية من مجموعات مسلحة مرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، خلال تغطيته الصحفية جنوبي المدينة.

وقال أحمد الصيفي، وهو الصديق المقرب لصالح، إنهما تعاهدا على البقاء في غزة سويا أو الاستشهاد معًا، مضيفا بأسى “الله يسامحه صالح، رحل وتركني مع جرح كبير جدا”.

وأوضح الصيفي، للجزيرة مباشر، أن صالح كان يقضي معظم وقته في تقديم الخدمات للناس ويعمل من أجل راحتهم، وأنه لم يقصر مع أي أحد منهم رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع في ظل الحرب الإسرائيلية.

من جهته، أشار الصحفي، سائد حسب لله، إلى أن صالح من الصحفيين المتميزين في نقل الحقيقة وتغطية الأحداث وجرائم الاحتلال.

وأكد أن الاحتلال يسعى لتصفية الحسابات مع الصحفيين، وأن استهداف صالح عبر متعاونين مع إسرائيل جاء بهذا الغرض، مشددا على أن خسارة صالح كبيرة ولا تعوض.

ووصف الصحفي عامر السلطان، زميله صالح بأنه متميز وشجاع في عمله، وأنه حرص دائما على نقل الحقيقة طوال فترة الحرب.

من جانبه، ختم الصحفي أحمد المدهون، بالإشارة إلى إنسانية صالح الجعفراوي، وأن استهدافه جاء لمنع نقل الحقيقة وتصفية حسابات من قبل المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي.