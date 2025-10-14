عشائر فلسطينية: رفع الغطاء عن “مهددي الأمن” في غزة

أعلن تجمُّع لقبائل وعشائر فلسطينية في قطاع غزة رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورطه في أي مخالفة تهدد الأمن المجتمعي والسلم الأهلي، مطالبا جميع العشائر والعائلات بالالتزام الكامل بهذا القرار وتسليم الجناة والمخالفين إلى جهات الاختصاص فورا.

وأكد التجمع، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي في أعقاب انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وما شهدته من حالات فلتان وبلطجة ارتكبتها فئات خارجة عن الأعراف الدينية والوطنية، استغلت غياب الأجهزة الأمنية بسبب ظروف الحرب، مما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم واستقرارهم.

ووجَّه البيان تحية تقدير إلى أفراد المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني على ما قدموه من “بطولات عظيمة وتضحيات جسام” خلال الحرب، داعيا الله أن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويحفظ الشعب الفلسطيني من كل سوء.

كما عبَّر التجمع عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لمظاهر الفوضى والاعتداءات، مؤكدا “الدعم الكامل للجهات الأمنية التي تواصل الليل بالنهار لبسط النظام وإنهاء الفوضى بسرعة وحزم”.

ودعا البيان الفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية إلى تضافر الجهود وتوحيد الصفوف وتوفير المناخات المناسبة لدعم خطط الجهات المختصة في إعادة الأمن والاستقرار إلى القطاع.

وختم تجمُّع القبائل والعشائر الفلسطينية بيانه بالتأكيد أن الحفاظ على السلم الأهلي مسؤولية جماعية، وأن الالتزام بالقانون وتسليم الخارجين عنه هو واجب وطني وديني لحماية المجتمع من الفوضى والانفلات بعد الحرب.