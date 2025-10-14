قبل قدمي ابنه وسقط مغمى عليه.. الأسير شادي أبو سيدو يروي أهوال عامين لدى الاحتلال (فيديو)

عبّر الأسير المحرر، الإعلامي الفلسطيني شادي أبو سيدو، عن فرحته العارمة عقب الإفراج عنه من قبل قوات الاحتلال، قائلاً في أول تصريح له خلال لقاء خاص مع الجزيرة مباشر: “أريد رؤية أولادي بعد عامين من الاحتجاز”.

وأشار أبو سيدو إلى أنه تعرض خلال فترة أسره لشتى أنواع الترهيب والضغط النفسي، حيث أخبره السجّانون الإسرائيليون مرارًا بأنهم قتلوا أبناءه وزوجته ووالديه، في محاولة لكسر معنوياته.

كما تحدث عن معاناته من التعذيب داخل السجون، موضحًا أنه أصيب بنزيف حاد في إحدى عينيه دون أن يُسمح له بتلقي العلاج اللازم.

وكان لقاؤه بعائلته في خان يونس لحظة إنسانية مؤثرة، غمرتها مشاعر لا تسعها الكلمات، خاصة عندما جثا على ركبتيه مقبّلًا قدمي ابنه، غير مصدق أنه كُتب له عمر جديد ليشهد أبناءه يكبرون أمام عينيه.

من جهتها، عبّرت زوجته عن سعادتها الغامرة بعودته، مؤكدة أن هذه اللحظة أنستها مرارة العامين الماضيين، حيث لم يكن يصلها عنه سوى أخبار مقلقة عن تدهور حالته الصحية دون أن تملك شيئًا تفعله.

وفي خضم مشاعر اللقاء التي جمعت الزوجة والأبناء والأشقاء، لم يستطع شادي تمالك نفسه، فسقط مغشيًا عليه، في مشهد يجسد حجم الألم والمعاناة التي عاشها في سجون الاحتلال.

ومنذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، بدأت عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وذلك في اليوم الرابع من دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ.