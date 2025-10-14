مدير المستشفيات بوزارة الصحة في غزة: تسلَّمنا رفات 45 شهيدا فلسطينيا (فيديو)

مدير المستشفيات بوزارة الصحة في غزة: تسلَّمنا رفات 45 شهيدا فلسطينيا (فيديو)
أكد المدير العام للمستشفيات بوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت أنه جرى تسلُّم رفات 45 شهيدا فلسطينيا، اليوم الثلاثاء، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة “في ظروف تحترم حرمة الشهداء وجثامينهم”.
وأضاف زقوت، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن هناك لجنة تقوم بالتعرف على هويات هذه الجثامين “وبعضها واضح المعالم، وبعضها يصعب التعرف عليه”، وفق وصفه.
وأوضح زقوت أن وزارة الصحة لم تتسلم حتى الآن قائمة بأسماء الشهداء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وستنشرها بمجرد الحصول عليها لكي يتعرف الأهالي على جثث أقربائهم ويقوموا بدفنهم.
وعود بتسلُّم مزيد من الجثث
وأشار زقوت إلى أن هناك وعودا بتسلُّم مزيد من جثث الشهداء الفلسطينيين في الأيام القادمة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد مراسل الجزيرة مباشر أنه ضمن صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وصلت رفات 45 فلسطينيا عبر معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي.
وأضاف مراسل الجزيرة مباشر أنه “تم عمل تجهيزات خاصة الآن داخل مجمع ناصر لاستقبال الرفات وعمل الإجراءات اللازمة، وتخصيص مكان لأهالي المفقودين للتعرف على ذويهم”.