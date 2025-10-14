مسؤول بريطاني: 52 مليار دولار احتياجات غزة لإعادة الإعمار.. ولا دور مستقبليا لحماس في القطاع (فيديو)

قدَّر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هيميش فولكنر، احتياجات قطاع غزة المالية لإعادة الإعمار بنحو 52 مليار دولار، موضحا أن نحو 92% من القطاع مدمَّر بالكامل جراء الحرب، مما يتطلب -على حد تعبيره- تضافر الجهود الدولية وتنسيقا شاملا بين الحكومات والقطاع الخاص لإعادة بناء غزة من جديد.

وأوضح فولكنر، للجزيرة مباشر، أن المملكة المتحدة تضع ملف إعادة إعمار غزة على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن بلاده تنسق عن كثب مع كل من مصر والسلطة الفلسطينية في هذا الشأن، وأنها تشارك بفاعلية في الجهود الرامية إلى وضع تصور شامل لعملية الإعمار بالتوازي مع المسار السياسي والدبلوماسي ومسار المساعدات الإنسانية.

مؤتمر دولي للمانحين

وأضاف أن بريطانيا تدرس استضافة مؤتمر دولي للمانحين في لندن، بالتعاون مع الحكومة المصرية، لبحث آليات إعادة الإعمار ومشاركة الشركات الخاصة، مشيرا إلى أن القاهرة قد تستضيف المؤتمر ذاته خلال الأسابيع المقبلة إذا تم التوافق على ذلك.

وأكد الوزير البريطاني أن الأموال اللازمة لإعمار غزة سيتم تنظيمها ومتابعتها من خلال الأطر الدولية التي حددتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضم 21 بندا، موضحا أن هذه الخطة تتضمن بندا خاصا بتشكيل “مجلس للسلام” تشارك فيه دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

مصير توني بلير

وكشف فولكنر أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قد يُعيَّن في مجلس السلام من قِبل الحكومة الأمريكية وليست البريطانية، واصفا بلير بأنه “شخصية تمتلك خبرة سياسية طويلة” في إدارة الملفات المعقدة في الشرق الأوسط، لكنه شدد على أن تعيينه -إن تم- سيكون بصفة شخصية من واشنطن وليس بترشيح من لندن.

وبشأن الوضع السياسي داخل غزة، شدد الوزير البريطاني على أنه لن يكون هناك أي دور مستقبلي لحركة حماس في حكم القطاع، مبيّنا أن المباحثات الحالية تتناول تشكيل حكومة تكنوقراط أو إدارة مدنية انتقالية بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية والجهات الإقليمية.

وأشار إلى أن بريطانيا تدعم بقوة دور السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وأنها تساند قيادتها في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وفق ما نصت عليه خطة ترامب، مضيفا “نحن على تواصل مستمر مع السلطة منذ سنوات، ونعترف بدورها الكامل في إدارة شؤون الشعب الفلسطيني”.

الاعتراف بدولة فلسطين

وتحدث فولكنر عن الاعتراف البريطاني الرسمي بالدولة الفلسطينية، واصفا القرار بأنه تاريخي ويعكس التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، وقال “اعترفنا بالدولة الفلسطينية، ونعمل على دعم هذا المسار، ونرى أن لا بديل عن قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار”.

وفي ما يخص الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، أكد الوزير البريطاني أن التوسع الاستيطاني غير قانوني وغير مقبول إطلاقا، مضيفا أن حكومته فرضت ثلاث موجات من العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، شملت وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تورطهم في دعم أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

نجاح خطة ترامب

وأعرب فولكنر عن تفاؤله بنجاح خطة ترامب في إنهاء الحرب على غزة، مشيرا إلى أن بريطانيا سعيدة للغاية بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها ستواصل المشاركة في المرحلة الثانية من مسار السلام، الذي وصفه بأنه “إنجاز تاريخي وضع حدا للقتل والعنف في القطاع، وفتح باب الأمل أمام عملية سلام مستدامة”.

وختم الوزير البريطاني حديثه بالتأكيد أن المملكة المتحدة ملتزمة بمواصلة دعم المسار السياسي والإنساني لإعادة الاستقرار إلى غزة والمنطقة، قائلا “ما تحقق حتى الآن خطوة مهمة، لكن الطريق لا يزال طويلا، وسنعمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين لضمان مستقبل آمن وعادل للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.