“من الأسر إلى العمل”.. استقبال حافل للدكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة (فيديو)

احتشد مئات الفلسطينيين لاستقبال مدير مستشفى العودة، الدكتور أحمد مهنا، عقب الإفراج عنه بعد قرابة عامين من الاعتقال في سجون الاحتلال.

ورُفع مهنا على الأكتاف وسط الهتافات، وقال في كلمة مؤثرة: ” أنا عدت للعمل في مستشفى العودة مباشرة بعد الإفراج عني لمساعدة أهلنا في غزة، الغلابة والمهمشين”.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الدكتور أحمد مهنا في ديسمبر من العام 2023 بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى العودة شمالي قطاع غزة.

أفادت وزارة الصحة وقتها في بيان أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى العودة، وذلك بعد عدة أيام من حصاره وقصفه، وقامت باحتجاز وتعرية كوادره الطبية، وعلى رأسهم مدير المستشفى أحمد مهنا”.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت سراح الكوادر الطبية بعد 4 ساعات من الاستجواب في ظروف غير إنسانية، وأبقت مدير مستشفى العودة رهن الاعتقال، واقتادته إلى جهة غير معلومة.