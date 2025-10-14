“نلنا حريتنا بسبب صمود غزة”.. أسرى فلسطينيون مبعدون إلى مصر يتحدثون للجزيرة مباشر (فيديو)

وصل 153 أسيرا فلسطينيا محررا من سجون الاحتلال إلى مصر اليوم الثلاثاء، بعد سنواتٍ طويلة من الاعتقال، حيث جرى إبعادهم إلى مصر ضمن ترتيبات إنسانية خاصة.

وبدت على وجوه الأسرى المبعدين ملامح الصمود الممزوج بالألم، إذ لم تُخفِ السنوات الطويلة خلف القضبان روح الأمل والإصرار التي يحملها هؤلاء الأبطال، الذين رووا قصصًا من المعاناة والتحدي في مواجهة القيود والحرمان.

الجزيرة مباشر أجرت مقابلات مع عدد من الأسرى الذين تم إبعادهم، تحدّثوا فيها عن مشاعرهم بعد التحرّر، وتجاربهم داخل السجن، ورسائل الشكر والامتنان لأهالي قطاع غزة.

“أهل غزة: أنتم العمالقة”

في كلمات واثقة تحدّث الأسير أيهم كممجي عن مشاعر الحرية بعد سنوات طويلة من الأسر، موجّهًا كلماته إلى من وقفوا مع الأسرى وساندوهم خلال محنتهم.

قال كممجي “يا أهل غزة لقد فعلتم المستحيل، وما قمتم به يعجز عنه أي كائن يعيش على هذه الأرض ويدّعي العملقة، أنتم العمالقة وأنتم الجبال الرواسي”.

وبوجهٍ تغمره السعادة رغم مرارة الإبعاد، عبّر الأسير سليمان الردايدة من بيت لحم عن فرحته بلقاء ابنة أخيه التي استقبلته في مصر، بعد أن منع الاحتلال عائلته من السفر. ولم ينسَ توجيه الشكر لكل من وقف إلى جانب الأسرى.

وقال الردايدة “أشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكل الشعب المصري العظيم على وقفتهم ومواقفهم المشرفة”.

“خرجنا رغمًا عن أنف الاحتلال”

وتحدّث الأسير المحرر أحمد ماضي، وهو من سلفيت، بكلمات تعبّر عن الوفاء والعرفان لمن ضحّوا في سبيل حرية الأسرى، مشيدًا بصمود الفصائل الفلسطينية وأهل غزة.

وقال ماضي “نشكُر الفصائل الفلسطينية، فحريتنا غالية، وبسبب الشهداء وتضحيات أهل غزة نلنا حريتنا”.

أما الأسير أحمد سعادة من مدينة القدس، فقد تحدث بروح المنتصر رغم ما عاناه في السجون، مؤكدا أن الحرية انتُزعت انتزاعًا بفضل المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.

وقال سعادة “خرجنا رغمًا عن أنف الاحتلال، وانتصرت غزة بفضل الله، وسيُهزم الأعداء النازيون الجدد الذين حوّلوا السجون إلى مقابر حقيقية لنا، وها نحن نخرج رغما عنهم بعزة مقاومتنا وأهل غزة”.

يشار إلى أنه يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 11 ألف فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، واستشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.