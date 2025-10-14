3 كلمات تتسبب في إغماء نتنياهو وضحك مذيع الجزيرة مباشر (فيديو)

قال رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعيش حالة من الضياع السياسي، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها.

رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير بالكنيست: قل لنتنياهو كلمة أكتوبر 3 مرات سيغمى عليه#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/tX3CFeQAFF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2025

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، وردًا على سؤال المذيع أحمد طه حول احتمال إجراء انتخابات في أكتوبر من العام المقبل، قال عودة ساخرًا: “قل لنتنياهو كلمة (أكتوبر) ثلاث مرات وسيُغمى عليه”، في إشارة إلى أن رئيس الوزراء بات يخشى هذا الشهر، ويرتبط لديه بأزمات أو هزات سياسية.

واستبعد عودة أن تجري الانتخابات في أكتوبر 2026، مرجّحًا أن تُعقد في إبريل من العام ذاته، بسبب ما ينتظر نتنياهو من تحديات، أبرزها إقرار الميزانية، والتعامل مع الوزيرين المتشددين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بالإضافة إلى تعقيدات ملف تجنيد الحريديم.