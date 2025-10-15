رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. استشهاد فلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية (فيديو)

استشهد مواطنان فلسطينيان ، اليوم الأربعاء، بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد استهدافهما من قبل طائرة استطلاعٍ إسرائيلية.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية، حينما كانا يحاولان الوصول لمنزليهما في الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الفلسطينيين استشهدا، باستهداف قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك من قبل طائرة استطلاع إسرائيلية.

الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار، "ودعونا لا ننسى الصحة النفسية"https://t.co/NhLFPcNRks pic.twitter.com/PqgxKpc7OX — الأمم المتحدة (@UNarabic) October 14, 2025

قتل المدنيين قرب خطوط إعادة الانتشار

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن جثماني الشهيدين نُقِلا إلى مستشفى المعمداني، في وقت تتحدث أنباء عن وجود عدد آخر من الشهداء في المكان ذاته.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل قتل المدنيين بالمناطق المحيطة بخطوط إعادة الانتشار، وإنه يجب ضمان استمرار وقف إطلاق النار والإعمال الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 25 شهيداً، من بينهم 16 شهيداً جرى استخراج جثامينهم، و35 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية.