الرئاسة المصرية: السيسي بحث مع البرهان جهود وقف الحرب وتحقيق الاستقرار بالسودان (فيديو)

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بالقاهرة، تطورات الأوضاع في السودان، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن المباحثات أكدت على عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين وأهمية ترسيخها وتعزيزها والارتقاء بها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

⭕️ بحثا آفاق التعاون المشترك بين البلدين – البرهان والسيسي يعقدان جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية القاهرة ١٥-١٠-٢٠٢٥م pic.twitter.com/jaZHEexQ6X — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) October 15, 2025

الآلية الرباعية

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، وتمت مناقشة تطورات الأوضاع الميدانية في السودان والجهود الدولية والإقليمية الرامية لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري ورئيس مجلس السيادة السوداني أكدا خلال لقائهما، على أهمية الآلية الرباعية بوصفها مظلة للسعي إلى تسوية الأزمة السودانية ووقف الحرب وتحقيق الاستقرار.

وأضاف الشناوي، أن الجانبين أعربا عن تطلعهما لأن يسفر اجتماع الآلية الرباعية المقرر عقده في واشنطن خلال أكتوبر الجاري عن نتائج ملموسة تسهم في التوصل إلى تسوية للأزمة السودانية ووقف القتال.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن المباحثات بين السيسي والبرهان تناولت أيضًا تطورات الأوضاع الميدانية في السودان والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيقِ الاستقرار.

وأشار إلى أن السيسي شدد على دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضه لأي محاولات تهدد أمنه أو تمس تماسكه الوطني أو تسعى لتشكيل كيانات حكم موازية للحكومة الشرعية وفقاً للبيان.

قضية سد النهضة

وقال الشناوي إن اللقاء تطرق كذلك إلى مستجدات ملف مياه النيل، حيث جدد الرئيسان رفضهما لأي إجراءات أحادية على النيل الأزرق تتعارض مع أحكام القانون الدولي، فيما أكد البرهان وحدة الموقف بين السودان ومصر وتطابق مصالحهما إزاء قضية سد النهضة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي في بيانه، أن البرهان أعرب عن تقديره للدعم المصري وجهود الرئيس السيسي التي قال إنها تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتسهم في جهود السودان لاستعادة الأمن والاستقرار، وفق بيان الرئاسة المصرية.