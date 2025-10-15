بعد 25 عامًا في السجن.. الاحتلال يحرم أسيرًا فلسطينيا محررا من عناق عائلته (فيديو)

غالبت ابتسام عمران، شقيقة الأسير الفلسطيني المحرَّر محمد عمران، دموعها وغصّةً تخنق كلماتها، وهي تعبّر عن حجم الألم الذي سبّبه الاحتلال الإسرائيلي لعائلتها، وهو يفرج عن شقيقها بعد 25 عامًا من الأسر.

وعند نقطة تسليم الأسرى الفلسطينيين المفرَج عنهم الإثنين، بموجب صفقة التبادل، جلست ابتسام عمران بين جموع الأهالي في رام الله تنتظر لقاء أخيها الذي حُرمت منه طويلًا.

بعد ربع قرن من الأسر.. الاحتلال يتلاعب بمشاعر ذوي الأسير محمد عمران الذين انتظروا الإفراج عنه في رام الله لمدة يومين ليتبين لاحقا أنه أُبعد إلى قطاع غزة pic.twitter.com/bF9o61qGyt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 14, 2025

وروت ابتسام، وهي تبكي، كيف نكّل الاحتلال بعائلة الأسير المحرر محمد عمران، وحرمها من فرحة اللقاء معه بعد سنوات طويلة في السجن.

وقالت ابتسام إن مخابرات الاحتلال أبلغت العائلة بأن شقيقها محمد عمران سيُفرج عنه من سجن عوفر إلى الضفة الغربية، لكن المفاجأة كانت حين علموا أنه أُبعِد إلى قطاع غزة.

تهديد واعتداء على العائلة

وأضافت أن عناصر من المخابرات الإسرائيلية هددوا العائلة في مدينة دورا بالخليل، واعتدوا على أحد أفرادها، كما منعوهم من إقامة مراسم استقبال للأسير بعد تحرّره.

وأفرجت إسرائيل، الاثنين، عن 1968 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد و1718 من أسرى قطاع غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك وفق اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما جاء في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، ظهر الجمعة، بعد أن أقرته حكومة الاحتلال فجر اليوم ذاته.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحماس، الاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بوساطة قطر ومصر وتركيا، وبإشراف أمريكي.