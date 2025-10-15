الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

بيان من القسام بشأن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة

مراسم جنازة أحد الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة. (غيتي إيميجز)
Published On 15/10/2025
آخر تحديث: 10:47 PM (توقيت مكة)

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها التزمت بما تم الاتفاق عليه في إطار صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث سلمت جميع الأسرى الأحياء لديها، إضافة إلى الجثث التي تمكنت من الوصول إليها.

وأوضحت الكتائب في بيان نشرته عبر تطبيق تليغرام، مساء الأربعاء، أن ما تبقى من الجثث بحاجة إلى جهود كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، مؤكدة أنها تبذل جهودا واسعة لإغلاق هذا الملف.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أعادت الحركة جميع الأسرى الأحياء وجثامين 10 أسرى من بين 28 تحتجزها. حيث سلمت جثتين لأسيرين جدد مساء الأربعاء.

وقبل بدء عملية التسليم هذه، كانت تل أبيب تقدر وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء.

في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 250 أسيرا فلسطينيا من المحكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1718 معتقلا من قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلا عن تسليم 90 جثمانا لفلسطينيين.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

المصدر: الجزيرة مباشر

