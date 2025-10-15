تفاصيل صادمة عن الانتهاكات بحق أسرى غزة في سجون الاحتلال

كشف مكتب إعلام الأسرى تفاصيل عن أنواع متعددة من التعذيب التي تعرض لها الأسرى المحررون من قطاع غزة في سجون الاحتلال.

وأوضح المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، أن عددا كبيرا من أسرى قطاع غزة “خرجوا بأجسادٍ منهكة، بعضهم مبتورو الأطراف، وآخرون على كراسٍ متحركة”.

وأضاف أنه بدت على وجوه وأجساد الأسرى المحررين “علامات الإعياء الشديد والتجويع المتعمّد”، كما “ظهرت على أجسادهم كدمات وتورمات واضحة نتيجة التعذيب المستمر”.

“الضرب لأربعة أيام متواصلة”

وروى أسرى محررون أن الضرب استمر بحقهم لأربعة أيامٍ متواصلة “كهديةٍ”، وفق وصف جنود الاحتلال، قبل الإفراج عنهم. وأكدوا أنهم “لم يُتركوا لحظة دون شبحٍ أو ضربٍ أو إهانة”.

وقال أحد الأسرى إن إدارة السجون كانت تتعمد ضربه على موضع إصابته حتى انكسرت يده خمس مرات.

كما تعرض كثير منهم لتهديداتٍ بأبنائهم وزوجاتهم بهدف كسر معنوياتهم، كما أبلغ الاحتلال عددا من الأسرى أن عائلاتهم استُشهدت بالكامل، وأنهم سيعودون إلى غزة ليجدوا فقط الدمار والأنقاض.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن المحررين “سوف يبدأون رحلة علاج طويلة لإجساد أنهكها القهر والجوع والتعذيب”.

“ملحمة بطولية”

وكان مكتب إعلام الأسرى قال في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن المرحلة الثالثة من صفقة طوفان الأحرار، التي جرت الاثنين 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شملت تحرير 250 من من الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد أو أحكام عالية، و15 طفلا، وسيدتين، و1700 أسير من قطاع غزة، ليصل مجموع الأسرى المحريين إلى 1967 فردا.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن 3985 أسيرا فلسطينيا تحرروا في صفقة طوفان الأحرار على ثلاث مراحل، وذلك “نتاج ملحمة بطولية سطرها أبناء الشعب الفلسطيني بدمائهم وتضحياتهم”.