ثقب ضخم في الشمس يصنع لوحة فنية عند القطبين (فيديو)

رصد علماء الفلك وجود ثقب كبير في الغلاف الجوي للشمس المواجه الأرض حاليًّا، يؤدي إلى زيادة مستويات الرياح الشمسية العالية السرعة التي تصل إلى الأرض.

وأوضح موقع سبيس العلمي أن الثقوب التي رصدها العلماء في الغلاف الجوي للشمس هي مناطق ينفتح فيها المجال المغناطيسي للشمس، مما يسمح للرياح الشمسية بالتدفق بحرية أكبر إلى الفضاء.

وعندما تصل هذه الرياح الشمسية إلى الأرض، تتفاعل مع المجال المغناطيسي لكوكبنا، أو ما يعرف بالغلاف المغناطيسي للأرض، وتتجه بعض هذه الجسيمات النشطة عبر خطوط المجال المغناطيسي نحو القطبين.

توليد ألوان متوهجة عند القطبين

وذكر موقع سبيس في تقريره أنه عندما تصطدم الرياح الشمسية بالذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض، وخاصة الأكسجين والنيتروجين، فإنها تطلق الطاقة على شكل ضوء، مما يُحدِث الألوان المتوهجة عند القطبين، الشمالي والجنوبي، التي تعرف بظاهرة “الشفق القطبي”.

مشهد أوضح خلال الخريف

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية الفضائية في المركز الأمريكي للتنبؤ بالطقس الفضائي أنه تم رصد هذه الألوان الساطعة عند القطبين خلال يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك لأن درجة ميل محور الأرض، علاوة على الطقس المعتدل في فصل الخريف، يساعد الرياح الشمسية على الاتصال بفاعلية أكبر بالمجال المغناطيسي للأرض.

ويطلق العلماء على هذه الظاهرة “الارتفاع الموسمي في الشفق القطبي”، إذ يمكن رؤية الألوان الساطعة عند القطبين بدرجات متفاوتة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وحتى نهاية فصل الخريف. وتعرف هذه الزيادة الموسمية في الألوان الساطعة عند القطبين بتأثير راسل-ماكفيرون، نسبة لمن اكتشفها من العلماء.

وأشار تقرير موقع سبيس إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا الثقب في الغلاف الجوي للشمس، وإن كان يبدو مختلفًا بعض الشيء هذه المرة.

وأوضح التقرير أن الثقوب التي تظهر في الغلاف الجوي للشمس يمكن أن تستمر عدة أشهر، ويمكن أن تختفي وتعود للظهور مرة أخرى كل 27 يومًا أو نحو ذلك عندما تكمل الشمس دورة شمسية واحدة.