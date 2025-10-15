راوغ كورتوا بمهارة.. فأر يوقف مباراة ويلز وبلجيكا لحساب تصفيات كأس العالم (فيديو)
شهدت مواجهة ويلز وبلجيكا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 حادثة طريفة وغير معتادة، بعدما اقتحم فأر أرض الملعب ليتسبب في إيقاف المباراة مؤقتًا وسط دهشة الجماهير واللاعبين، في ملعب كارديف سيتي.
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم بلجيكا 2 / 1 في الشوط الثاني، عندما تم رصد الفأر خارج منطقة جزاء حارس مرمى الفريق الضيف، تيبو كورتوا.
حاول تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلجيكا، اصطياد الفأر دون جدوى.
وتم تداول اللقطة على نطاق واسع حيث علّق أحدهم قائلًا: “المواجهة التي جمعت المنافسين انتهت بفوز الفأر”.
Rat vs Courtouis, Rat wins 😂🐀 #wales #belgium #football #ratgate pic.twitter.com/coVfl2OpXP
— Beth Fisher (@BethFisherSport) October 13, 2025
كما طارده برينان جونسون، مهاجم منتخب ويلز، عبر خط التماس وسط هتافات الجماهير.
وحدثت هذه الواقعة الطريفة، بعد أن أوقف الحكم المباراة لتلقي أحد اللاعبين العلاج داخل الملعب.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز بلجيكا 4 / 2 على ويلز، لتقتنص قمة ترتيب المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، الذي يقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.