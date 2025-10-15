سوريا.. انفجار صاروخ من مخلفات الحرب أثناء تفكيكه في حي القاطرجي بمدينة حلب (فيديو)

تسبب انفجار جزء من صاروخ قديم في حي القاطرجي بمدينة حلب السورية، في أضرار مادية بالمنطقة المحيطة أثناء تفكيكه من قبل فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع.

وقال علي عبد الفتاح، صاحب إحدى ورشات الألبسة، في حديث خاص للجزيرة مباشر، إن الصاروخ يعود لعام 2014 حيث سقط على مبنى سكني مكون من أربع طبقات، مخترقًا المنازل ووصل إلى عمق 3 أمتار تحت الأرض.

وأضاف أن انفجارًا جزئيًا حدث أثناء عملية تفكيكه من قبل فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع، مما تسبب في تحطم الزجاج.

وأوضح أن السلطات عمدت إلى إخلاء المنطقة، قبل عملية التفكيك حرصًا على سلامة السكان، وخشية انفجار كامل الصاروخ.

خطر مميت

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في شهر يونيو من استمرار مخاطر الألغام، والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب في سوريا.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المكتب الأممي قوله في بيان: “إن التلوث بالذخائر غير المنفجرة والألغام والأجهزة المتفجرة بدائية الصنع ومخلفات الحرب الأخرى، لا يزال يخلف آثاراً مميتة في جميع أنحاء سوريا بعد سقوط النظام السوري”.

وأوضح المكتب أنه تم الإبلاغ منذ ال 8 من كانون الأول 2024، عن أكثر من 100 إصابة بين المدنيين، تشمل 414 حالة وفاة و592 إصابة، حيث يمثل الأطفال أكثر من ثلث هذه الإصابات.